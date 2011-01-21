На Харківщині збільшилися обсяги пасажироперевезень

Харків. 20 грудня. УНІАН. У Харківській області за 2010 рік порівняно з попереднім роком кількість перевезених усіма видами пасажирського транспорту пасажирів збільшилася на 1,1% - до 624,0 млн. пасажирів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області, за цей період обсяг виконаної пасажирської роботи збільшився на 4,2% - до 11205,2 млн. пас. км.

За 2010 рік Південна залізниця відправила 66,4 млн. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсязі 6678,7 млн. пас. км. Порівняно з 2009 роком відправка пасажирів збільшилася на 0,1%, пасажирообіг - на 4,8%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 146,9 млн. пасажирів, що на 8,5% менше, ніж за 2010 рік; послугами перевізників-юридичних осіб скористалося 92,3 млн. пасажирів - менше на 4,0%. Суб`єкти малого бізнесу - фізичні особи за січень-грудень 2010 року перевезли 54,6 млн. пасажирів - на 15,1% менше.

З аеропорту Харкова транспортною авіацією за минулий рік відправлено 120,0 тис. пасажирів, у тому числі у міжнародному сполученні - 94,1 тис. пасажирів. Порівняно з 2009 роком відправлення пасажирів у цілому збільшилися на 24,0%, у міжнародному сполученні - на 35,2%.

Харківський метрополітен перевіз 247,1 млн. пасажирів, у тому числі безкоштовно - 47,4 млн. пасажирів. Порівняно з 2009 роком кількість перевезених у метро пасажирів збільшилася на 8,0 млн. пасажирів (на 3,3%), а кількість пасажирів, перевезених безкоштовно, зменшилася на 7,3%.

Трамваями і тролейбусами міста в цілому перевезено 163,5 млн. пасажирів, що на 8,3% більше попереднього року. Доля пільгового контингенту, перевезеного трамваями і тролейбусами, становить 64,7% - 105,9 млн. пасажирів.