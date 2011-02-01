На Харківщині пройде конкурс журналістської майстерності

Харків. 1 лютого. УНІАН. Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації оголошує журналістський конкурс, присвячений 20-й річниці Незалежності України, повідомляє сайт ХОДА.

У рамках конкурсу журналісти Харківщини зможуть позмагатися у 5 номінаціях: кращий телефільм або телепрограма, краща публікація в друкованих ЗМІ, краща радіопередача або радіосюжет, краща фоторобота або фоторепортаж, краща публікація в інтернет-виданні.

Як зазначила на прес-конференції начальник управління Вікторія МАРЕНИЧ, конкурс покликаний підтримати талановитих журналістів, яких в Харківській області дуже багато.

«Ми знаємо, скільки протягом 20 років незалежності України талановитих, ініціативних, самобутніх журналістів починали працювати у нас в Харкові, а потім отримували звання, нагороди в Києві. Мені хочеться, щоб журналісти, які працюють у нашій області, бачили своє майбутнє саме на Харківщині, і дуже хотілося б, щоб завдяки цьому конкурсу ми всі зрозуміли, що в нашому інформаційному просторі немає бар`єрів, немає тем, які ми не виносимо на обговорення, немає журналіста, перед яким би ми закрили двері», - підкреслила В.МАРЕНИЧ.

На конкурс приймаються журналістські роботи, які були опубліковані або вийшли в ефір в період з 1 лютого по 10 липня 2011 року. 14 липня журі у складі 11 провідних журналістів України та Харківської області розпочнуть свою роботу, а в першій декаді серпня будуть підбиті підсумки, і переможці отримають свої нагороди. Переможець у кожній з 5 номінацій отримає 5 тисяч гривень, крім цього в кожній номінації буде присуджена заохочувальна премія у розмірі 500 гривень.

Як повідомила В.МАРЕНИЧ, роботи будуть оцінюватися за кількома критеріями, серед яких основні - це відповідність темі конкурсу, мова оповіді, а також актуальність.

«Всі ми хочемо кожен свій матеріал подати з якоюсь родзинкою, щоб він запам`ятався, щоб про цей матеріал говорили. Дуже хотілося б, щоб всі матеріали, які подаватимуться на конкурс, були з родзинкою: незвичайно побудовані, незвично подана та розкрита тема», - зазначила В.МАРЕНИЧ.

За її словами, цілком можливо, що журналістський конкурс в Харківській області отримає продовження.

«Наскільки мені відомо, такого журналістського конкурсу з часу проведення конкурсу «Часопис», який проводить Спілка журналістів України, в нашій області не було. Цей конкурс буде перший, але я впевнена, що не останній», - наголосила В.МАРЕНИЧ.