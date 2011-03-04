На Харківщині впровадять краплинну систему поливу земель

Харків. 4 березня. УНІАН. У Харкові створено спільне українсько-турецьке підприємство ООО «Укребоінвест» із проектування та установки краплинних систем поливу земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції генеральний директор ТОВ «Укребоінвест» Шахін ОМАРОВ відзначив, що у майбутньому після оцінки ринку підприємство планує налагодити в Харківській області виробництво комплектуючих, запасних частин та труб для систем зрошування.

За словами Ш.ОМАРОВА, на сьогодні підприємство надає послуги з буріння водних свердловин, доставки води на поверхню, її транспортування до посівів сільгоспкультур, а також з проектування та установки краплинної системи поливу.

Ш.ОМАРОВ відзначив, що приблизна вартість краплинної системи поливу з урахуванням буріння окремої свердловини і доставки води на поверхню становить 80 тис. грн. на 1 га поля.

За словами генерального директора фірми «Pipe Life», співзасновника ТОВ «Укребоінвест» Ілмаза КОГАРА, інвестиції сільгоспвиробників у системи краплинного поливу дозволяють у кілька разів збільшити врожайність.

«При звичайному поливі ви втрачаєте 70% вод, при поливі під тиском, так званій дощовій системі, ви втрачаєте 10-15% вод, при краплинній системі - 5%, максимум 10%. За даними, отриманим в Туреччині, на ділянці пшениці, з якої без поливу ви отримуєте 100 кг, при звичайному поливі ви отримаєте 300 кг, при краплинній системі - 500 кг», - зазначив І.КОГАР.

За словами Ш.ОМАРОВА, на сьогодні «Укребоінвест» має замовлення на проектування краплинної системи поливу від 50 сільгосппідприємств області. Роботи почнуться навесні.

Ш.ОАРОВ підкреслив, що сьогодні Харківська облдержадміністрація сприяє у відновленні систем поливу сільгоспугідь у регіоні. Зокрема, він відзначив, що «обладміністрація пропонує безкоштовну воду і оформлення свердловин».