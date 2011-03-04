Земля в Україні – не просто земля - Литвин

Харків. 4 березня. УНІАН. Земля не є економічною категорією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що сьогодні, незважаючи на відсутність офіційного рішення про дозвіл продажу землі сільськогосподарського призначення, фактично відбувається продаж земель за різними тіньовими схемами.

«Я виходжу з того, що земля – це не економічна категорія. Земля – це глибша категорія», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, 23 березня у Верховній раді відбудуться парламентські слухання з проблеми формування ринку землі в Україні.

«Не випадково, коли приймалося рішення з приводу проведення парламентських слухань, було формулювання «Законодавче забезпечення ринку землі». Я сказав, що на цьому потрібно поставати хрест і запропонував таку назву «Земля в українській долі, стан землі, рівень законодавчого забезпечення проблеми». Дякую, підтримали. Я думаю, що цю розмову потрібно продовжувати, але в той же час потрібно думати, як не допускати цей тіньовий обіг землі», - сказав В.ЛИТВИН.

Також він зауважив, що, керуючись діючим законодавством, «все, що скупили тіньовим способом, необхідно повернути назад».