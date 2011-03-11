Призначений новий керівник заводу імені Малишева

Харків. 11 березня. УНІАН. Володимира МАЗІНА призначено виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства «Завод ім. Малишева» (Харків) - провідного виробника бронетехніки в Україні.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в структурах оборонно-промислового комплексу України, В.МАЗІН представлений керівництву заводу і приступив до виконання своїх обов’язків.

На посаді керівника заводу ім. Малишева В.МАЗІН змінив Олександра ОПАНАСЕНКА, який очолював це підприємство з осені 2010 року.

В.МАЗІН має досвід роботи в ОПК України. За свого часу, зазначив співрозмовник агентства, він працював керівником одного з танкоремонтних заводів України, розташованого в Київській області.