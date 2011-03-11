СБУ накрила групу виробників і продавців сумішей, організовану росіянами

Харків. 11 березня. УНІАН. Служба безпеки України спільно з працівниками МВС затримали злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням та розповсюдженням на території Харкова сумішей для паління, що містять у своєму складі аналоги наркотичних та психотропних речовин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі СБУ в Харківській області, встановлено, контрабандне ввезення в Україну аналогу психотропної речовини GVH, організували четверо громадян Росії.

З допомогою GVH оброблялися рослинні суміші, які потім розфасовувалися їх у пакети та розповсюджувалися через мережу кіосків у різних районах міста Харкова, а також серед студентів і молоді. До виготовлення, розфасовки, перевезення та збуту вказаних речовин організатори злочинної мережі залучали громадян України – мешканців Харкова та Автономної Республіки Крим.

Зловмисники здійснювали свою злочинну діяльність з високим рівнем конспірації: використовували банківські картки та банківські рахунки у фінансових операціях, намагалися уникати передачі психотропних речовин та виготовлених із них сумішей «з рук у руки», в тому числі використовували корупційні зв’язки серед працівників правоохоронних органів для прикриття своєї протиправної діяльності.

У ніч з 23 на 24 лютого ц.р. у ході спецоперації правоохоронці затримали всіх учасників злочинного угруповання, вилучивши у них під час обшуків аналоги психотропних речовин, пакувальну тару, пристрої для розфасовки, а також близько 5 кілограмів підготовлених до фасування сумішей для паління.

За матеріалами СБУ слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області стосовно затриманих осіб порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, повідомили у прес-центрі.