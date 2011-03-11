У квітні пройде виставка «Харківська туристична бієнале»

Харків. 11 березня. УНІАН. Наступна виставка «Харківська туристична бієнале» відбудеться у квітні цього року.

Про це у ході прес-туру екскурсійними маршрутами до Євро-2012 повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН.

«Ми зможемо оглянути всі райони області і подивитися, які зміни відбулися в розвитку туризму», - сказав він.

Є САВІН висловив сподівання, що в Харківській області з`явиться багато нових туристичних маршрутів, буде застосовано багато нових підходів і вдасться позбавитись шаблонів. «Люди підходять до цього творчо, так, щоб було цікаво. Туристів можна зацікавити не лише історичними об`єктами. З точки зору туристичного бізнесу, турфірмам має бути приємно продавати тури, а туристам - їх купувати», - зазначив він.

Є.САВІН звернув увагу на те, що розвиток туризму приносить певні кошти до районного бюджету і створює нові робочі місця для жителів району. «У багатьох голів районів є розуміння, що цим треба займатися, адже це можливість розвивати свій район», - сказав Є.САВІН.

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