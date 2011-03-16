У Харкові весняні канікули розпочнуться на тиждень пізніше

Харків. 16 березня. УНІАН. Весняні канікули в харківських школах розпочнуться не 19 березня, як запропоновано Міністерством освіти і науки України, а 26 березня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської міськради, про це поінформувала директор міського Департаменту освіти Ольга ДЕМЕНКО.

Вона зауважила, що терміни канікул в Міністерстві освіти і науки даються рекомендаційно, остаточно їх визначають органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей регіону та навчально-виховного процесу.

«Ми в цьому році не стали сліпо слідувати тій даті, яка зазначена міністерством, а дуже добре подумали, коли починати канікули, - пояснила О.ДЕМЕНКО. - Взимку дуже часто хворіли діти, тому вони пропустили значну частину матеріалу саме третьої чверті, яка є визначальною. Додатковий тиждень з 19 по 26 березня допоможе підігнати матеріал третьої чверті. Саме з цих міркувань ми виходили, коли вирішили, що канікули почнуться 26 березня, тобто на тиждень пізніше».

«Ми, - зазначила директор Департаменту, - перенесли дату весняних канікул, тому не будемо перевантажувати дітей у цей час.

За її словами, діти «повноцінно відпочинуть, зможуть добре підготуватися до завершення навчального року, до контрольних робіт в перевідних класах, до державної підсумкової атестації у випускних класах і благополучно закінчать навчальний рік».

О.ДЕМЕНКО також уточнила, що перенесення строків канікул стосується шкільних навчальних закладів Харкова і області.