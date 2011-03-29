Сьогодні у Києві поховають гендиректора УНІАН Валерія Нечипоренка
На Лісовому кладовищі
Харків. 29 березня. УНІАН. Похорон заступника генерального директора інформаційного агентства УНІАН, заслуженого журналіста України, члена Національної спілки письменників України Валерія Нечипоренка відбудеться сьогодні - у вівторок, 29 березня, о 15.00 на Лісовому кладовищі в Києві (вул. Крайня, 3).
55-річний В.Нечипоренко помер 27 березня внаслідок тяжкої хвороби.
В.Нечипоренко народився 30 серпня 1955 року у місті Коростень Житомирській області.
Закінчив фізико-математичний факультет Житомирського педагогічного інституту, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу.
Став активним журналістом-позаштатником, друкувався у місцевий і столичній пресі. Як спецкор «Радянської Житомирщини» у травні 1986 року побував на ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Отримав другу вищу освіту на факультеті журналістики Київської вищої партійної школи (зараз – Академія держуправління при Президентові України).
Працював головним редактором газети «Житомирський вісник», відповідальним секретарем української редакції газети «Фінансова Україна», редактором відділу науки газети «День», редактором відділу міського життя газети «Всеукраїнські відомості», у 1998 році створив і редагував всеукраїнську газету «Індустрія».
З лютого 1999 року був заступником генерального директора УНІАН.
З 1988 по 1999 рік видав 12 художніх і науково-популярних книг, перекладався на англійську, японську, польську та інші мови, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.