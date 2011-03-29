Сьогодні у Києві поховають гендиректора УНІАН Валерія Нечипоренка

Харків. 29 березня. УНІАН. Похорон заступника генерального директора інформаційного агентства УНІАН, заслуженого журналіста України, члена Національної спілки письменників України Валерія Нечипоренка відбудеться сьогодні - у вівторок, 29 березня, о 15.00 на Лісовому кладовищі в Києві (вул. Крайня, 3).

55-річний В.Нечипоренко помер 27 березня внаслідок тяжкої хвороби.

В.Нечипоренко народився 30 серпня 1955 року у місті Коростень Житомирській області.

Закінчив фізико-математичний факультет Житомирського педагогічного інституту, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу.

Став активним журналістом-позаштатником, друкувався у місцевий і столичній пресі. Як спецкор «Радянської Житомирщини» у травні 1986 року побував на ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Отримав другу вищу освіту на факультеті журналістики Київської вищої партійної школи (зараз – Академія держуправління при Президентові України).

Працював головним редактором газети «Житомирський вісник», відповідальним секретарем української редакції газети «Фінансова Україна», редактором відділу науки газети «День», редактором відділу міського життя газети «Всеукраїнські відомості», у 1998 році створив і редагував всеукраїнську газету «Індустрія».

З лютого 1999 року був заступником генерального директора УНІАН.

З 1988 по 1999 рік видав 12 художніх і науково-популярних книг, перекладався на англійську, японську, польську та інші мови, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.