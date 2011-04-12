На роботи з реконструкції старого аеровокзалу в Харкові дозволи не потрібні - ДАБК

Харків. 12 квітня. На роботи з реконструкції приміщення старого аеровокзалу в аеропорту «Харків» ніяких дозволів Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) не потрібно.

Про це заявив начальник інспекції ДАБК у Харківській області Олександр МАЛЬЦЕВ, коментуючи інформацію про обвал частини старого приміщення аеровокзалу, повідомляє інформагентство SQ.

О.МАЛЬЦЕВ зазначив, що згідно з постановою Кабінету міністрів Україні підрядчик, який виконує роботи з реконструкції, має право проводити демонтаж будівель без дозволу ДАБКу.

Хоча, додав він, за фактом обрушення фасаду старого аеровокзалу в Харкові перевірку буде проведено. «Ми дали доручення зупинити всі роботи в аеропорту, окрім аварійних, і зараз триває збір документації», - сказав О.МАЛЬЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня, внаслідок аварії баштового крану під час робіт з реконструкції старого приміщення Харківського аеропорту загинули двоє монтажників компанії - підрядника «Стальконструкція». Баштовий кран розбирав завали, які утворилися напередодні під час демонтажу аварійного приміщення старого аеровокзалу. За інформацією прес-служби аеропорту, можливою причиною падіння стріли став великий порив вітру. Попередньо відомо, що, падаючи, кран зачепив підйомник, і робітники випали з 6-метрової висоти. «Правила безпеки під час робіт були повністю дотримані, і причиною загибелі людей фахівці попередньо називають розгул стихії», - запевнили у прес-службі аеропорту. За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міськради, роботи в аеропорту «Харків» тимчасово призупинено.

За наявними даними, на спорудженні об’єктів Євро-2012 в Україні загинуло близько 15 осіб, зокрема на будівництві НСК «Олімпійський» у Києві станом на 1січня 2011 року загинуло 12 робітників, восени 2010 року на будівництві «Донбас Арени» - один будівельник.

Аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах України за 2010 рік свідчить про те, що в деяких регіонах спостерігається збільшення виробничого травматизму. Зокрема, у Полтавській області на 26% (з 275 до 346 осіб), Черкаській – на 10% (з 173 до 191), Харківській – на 3% (з 475 до 490).

До найбільш травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відноситься, зокрема, і будівництво будівель – 2,2% (275 травмованих осіб, в т.ч. – 42 смертельно).

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігається серед працівників віком від 40 до 50 років, незважаючи на їх професійний досвід, знання норм та правил охорони праці.

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться в тому числі і падіння потерпілого – близько 31% травмованих осіб від загальної кількості травмованих по Україні (3825 осіб).