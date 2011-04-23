Добкін удостоєний високої церковної нагороди

Харків 23 квітня. УНІАН. Патріарх Єрусалимський Теофіл III удостоїв голову Харківського облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА високої церковної нагороди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

Хрест суспільства старійшин Храму гробу Господнього був вручений під час зустрічі губернатора з Блаженнійшим Патріархом Єрусалимським Теофілом III в його резиденції в Єрусалимі.

«Цей хрест підноситься тим, хто зробив дуже великий внесок у розвиток духовності і віри», - сказав Теофіл III. Він висловив надію, що ця нагорода завжди буде давати духовну силу й надихати М.ДОБКІНА в його дуже важливій та відповідальній роботі губернатора Харківської області.

Патріарх подякував губернатору за теплу зустріч під час свого недавнього візиту до Харкова.

М.ДОБКІН висловив слова подяки за високу нагороду, яка, за його словами, буде кредитом довіри в його роботі. «Це - нагорода всім моїм землякам, які зберігають наші традиції, віру, культуру», - сказав М.ДОБКІН. Він запросив Патріарха Теофіла Ш в будь-який зручний час відвідати Харків.