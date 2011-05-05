У Червоному Дінці жінка зарізала свого чоловіка

Харків. 5 травня. УНІАН. У селі Червоний Донець Балаклійського району Харківської області жінка зарізала свого чоловіка кухонним ножем.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, так закінчилося з’ясування стосунків в родині, де чоловік випивав.

Сварка сталася серед ночі у присутності їхньої неповнолітньої дитини. Коли слів стало замало, жінка схопила зі столу кухонний ніж та нанесла смертельне поранення прямо в серце чоловікові. Від отриманих тілесних ушкоджень 57-річний потерпілий помер на місті. Проте жінка довго не могла усвідомити, що сталося, а коли зрозуміла, що сталося непоправне, сама викликала міліцію, зазначили в ЦЗГ.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Балаклійського РВ. Працівниками сектору карного розшуку райвідділу затримана дружина загиблого, яка зізналася в скоєнні злочину. В ході слідчо-оперативних дій були вилучені речові докази.

За цим фактом порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Жінці загрожує провести за ґратами до 15 років. Вона затримана в порядку ст. 115 КПКУ та утримується в ізоляторі тимчасового тримання райвідділу міліції Балаклії.