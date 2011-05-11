У Дергачах поблизу осель виявлено протипіхотну міну

Харків. 11 травня. УНІАН. На Харківщині в населеному пункті неподалік житлових будинків виявлено протипіхотну міну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, міну ТМ-42-М, діаметром 30 см, часів Великої Вітчизняної війни було виявлено по вулиці Ломакіна в районному центрі Дергачі при проведенні земляних робіт на відстані 70 метрів від житлових будинків,

За інформацією ЦЗГ, на місці події була виставлена охорона та одразу повідомлено в райвійськкомат та Міністерство надзвичайних ситуацій.