У Дергачах поблизу осель виявлено протипіхотну міну
14:01, 11 травня 2011Харьків
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Діаметром 30 см
Харків. 11 травня. УНІАН. На Харківщині в населеному пункті неподалік житлових будинків виявлено протипіхотну міну.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, міну ТМ-42-М, діаметром 30 см, часів Великої Вітчизняної війни було виявлено по вулиці Ломакіна в районному центрі Дергачі при проведенні земляних робіт на відстані 70 метрів від житлових будинків,
За інформацією ЦЗГ, на місці події була виставлена охорона та одразу повідомлено в райвійськкомат та Міністерство надзвичайних ситуацій.
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