Визначенням категорії публічної інформації займатиметься спецкомісія

Харків. 11 травня. УНІАН. Визначенням категорії публічної інформації займатиметься спеціальна експертна комісія.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, з посиланням на заступник голови облдержадміністрацій – керівник апарату ХОДА Василя ХОМУ, який прокоментував створення в структурі облдержадміністрації управління забезпечення доступу до публічної інформації.

За його словами, публічна інформація поділятиметься на дві категорії: загальна та інформація з обмеженим доступом, яка в свою чергу поділяється на конфіденційну, таємну і службову, і буде надаватися громадянам в залежності від цього, а визначенням категорії займатиметься спеціальна експертна комісія.

«Для того, щоб не було так, що кожен орган може віднести публічну інформацію до службової або таємної, існує експертна комісія, яка визначає коло інформації, що відноситься до означених категорій. Крім того, в Законі про доступ до публічної інформації передбачено, що державний орган чи орган місцевого самоврядування зобов`язаний оприлюднити список інформації, яка відноситься до таємної або службової», - сказав В.ХОМА.

Що стосується загальної інформації, пояснив він, то вона ділиться на публічну інформацію, яку орган влади зобов`язаний оприлюднити протягом 5 робочих днів з моменту її створення, а також публічну інформацію, яку громадянин може отримати за запитом.

В.ХОМА наголосив, що Закон про доступ до публічної інформації передбачає серйозну відповідальність органів влади за виконання всіх його норм.

«Законом встановлено жорстку відповідальність, як адміністративну, так і кримінальну, за ненадання або невчасне надання публічної інформації. Тому цей Закон, якщо його розглядати з точки зору правозастосування, є послідовним: встановлюється як право громадян на отримання інформації, так і обов`язок державних органів та органів місцевого самоврядування цю інформацію надавати», - підкреслив В.ХОМА.

Крім того, додав він, Закон жорстко регламентує механізм надання публічної інформації громадянам. У першу мова йде про встановлення чітких термінів відповіді на інформаційний запит.

«За інформаційними запитами, - сказав він, - публічна інформація має бути надана в 5-денний термін, але якщо інформація, якою володіє державний орган чи орган місцевого самоврядування, стосується життя громадян або навколишнього середовища, пов`язана з якимись техногенними подіями, то ця інформація повинна бути надана не пізніше 48 годин».

Заступник губернатора також назвав умови, коли 5-денний термін може бути продовжений до 20 днів. «Це може бути лише у виняткових випадках, і орган, який виконує інформаційний запит, має аргументувати, чому він продовжує термін відповіді. Це може бути пов`язано з отриманням, пошуком, створенням якоїсь додаткової інформації, щоб вона була надана громадянину», - зазначив В.ХОМА.