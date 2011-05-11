У школах Харкова з'явиться курс «Ми – господарі Євро»

Харків. 11 травня. УНІАН З першого вересня в харківських школах з`явиться курс «Ми – господарі Євро».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформувала директор Департаменту освіти міськради Ольга ДЕМЕНКО.

За її словами, новий курс рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для старшокласників і буде добровільним. У рамках курсу вивчатиметься історія Харкова та його визначні пам`ятки. Також школярів учитимуть розповідати про Харків іноземною мовою.

«Завдання в тому, щоб молода людина, яка вже сформувалася як патріот Харкова, могла розповісти будь-якому іноземному гостю про своє місто. Адже не всі старшокласники знають, які в нас є театри, храми, пам`ятки архітектури, або чим славилося місто раніше. Це буде синтез знань із галузі спорту, художньої творчості, історії та іноземної мови», – сказала О.ДЕМЕНКО.