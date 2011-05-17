На фестивалі «Харьковская сирень» проведуть майстер-класи відомі актори

Харків. 17 травня. УНІАН. Традиційно в ході Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» відомі актори і режисери проведуть для всіх охочих майстер-класи.

Як повідомила сьогодні в ході прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації ХОДА - співголова Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ, цього року розкривати секрети акторської майстерності для харків`ян буде не менш зірковий склад акторів, ніж у попередні роки.

«Наш кінофестиваль цікавий тим, що крім іміджевих заходів, крім основної програми, у нас ще буде проведена величезна кількість майстер-класів», - сказала В.МАРЕНИЧ.

«Цього року, - додала вона, - майстер-класи люб`язно погодилися провести такі відомі в Україні актори, як Остап СТУПКА та Богдан БЕНЮК. З Росії до нас приїдуть і проведуть майстер-класи Народні артисти Росії Алла Іллівна СУРИКОВА та Володимир Петрович ФОКІН, голова нашого журі. Також у нас буде ще один майстер-клас блискучих, на мій погляд, акторів, які на сьогоднішній день мають свою студію «Кінодебют» - це Борис ТОКАРЄВ і Людмила ГЛАДУНКО».