У Харкові відзначили День Європи

Харків. 22 травня. УНІАН. У Харкові пройшли урочисті заходи з нагоди Дня Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття Дня Європи, яка відбулася в суботу по вулиці Сумській перед будівлею Харківської опери, взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, заступник Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор ТЕРЕХОВ, генеральний консул Республіки Польща в місті Харкові Ян ГРАНАТ, консул-радник Генерального консульства Росії в місті Харкові Михайло ОРЄХОВ, віце-консул Генерального консульства Чехії в місті Донецьку Владислав ГОРАК, другий секретар посольства Ізраїлю в Україні Алекс КЛАЙМАН, а також делегації з Познані, Варшави, Нюрнберга.

Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові організувало роботу двох інформаційних наметів: у одному всі бажаючі мали змогу отримати друковану інформацію про польські міста, про заклади освіти та туристичні центри Польщі. У другому – були представлені страви традиційної польської кухні.

На площі перед ХНАТОБ діяли фотовиставки «Польські пейзажі» та інформаційний стенд «Легенди чеських замків». Крім цього, під час святкування Дня Європи вперше було виставлено на загальний огляд Приз Європи, який Харків отримав минулого року.

Почесні гості заходу привітали харків’ян із Днем Європи та засвідчили пожвавлення культурних і економічних контактів між Україною та країнам Європейського Союзу.

Я.ГРАНАТ висловили побажання Україні якнайскоріше стати членом Європейського Союзу.

Він підкреслив, що Україна – єдина європейська країна, котра, не будучи членом Європейського Союзу, офіційно відзначає День Європи.

Урочистості продовжилися святковим концертом, на якому самодіяльні колективи виконали національні танці та пісні народів Європи.