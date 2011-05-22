Cтартував III Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень»

Харків. 22 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові стартував III Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень».

Як передає кореспондент УНІАН, покази конкурсних робіт у неділю зранку розпочалися в трьох кінотеатрах Харкова («Росія», «Познань», ім. Довженка) - і триватимуть до 24 травня включно.

За даними оргкомітету, протягом трьох днів буде продемонстровано 53 картини вітчизняних та іноземних авторів.

У роботі фестивалю візьмуть участь зірки українського, російського, французького кіно. Зокрема, на фестиваль запрошені Мілен ДЕМОНЖО - почесний Президент кінофестивалю, Жан-Поль БЕЛЬМОНДО, П’єр РІШАР (Франція), Олексій ПЕТРЕНКО (Росія), Богдан БЕНЮК, Остап СТУПКА (Україна).

В рамках фестивалю пройдуть творчі зустрічі, майстер-класи відомих акторів і режисерів. П.РІШАР, зокрема, представить харків`янам свій спектакль «Пьеру Рішару. До запитання». Творчі зустрічі проведуть Ж-П.БЕЛЬМОНДО, Б.БЕНЮК та О.ПЕТРЕНКО, режисери з Росії Алла СУРИКОВА та Володимир ФОКІН (голова журі). У Харківському дельфінарії «Немо» відбудеться презентація книги М.ДЕМОНЖО «Розповіді про тварин», яку видрукувало запорізьке видавництво «Дике поле».

У понеділок відбудеться відкриття Алеї почесних гостей кінофестивалю, де за традицією видатні майстри кіно залишають відбитки свої рук.

«23 травня ми відкриваємо Алею почесних гостей кінофестивалю. Минулого року у нас було 3 гостя, які залишили свої відбитки - це П`єр РІШАР, Наталя Миколаївна ФАТЄЄВА та Катя ЧЕНКО. Ми відкриємо стели з їхніми відбитками, а також дещо оновимо ті стели, які були встановлені раніше. Це було побажання гостей кінофестивалю та голови оргкомітету Михайла Марковича ДОБКІНА, щоб у закінченому вигляді стели містили ще й таблички з іменами. Крім цього гості III фестивалю «Харьковская сирень» залишать свої відбитки, щоб у наступному році вони також прикрасили Алею почесних гостей», - повідомила журналістам начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова фестивалю «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, у другому відділенні творчого вечора П`єра РІШАРА відбудеться концерт «Музика Парижа». «Їде величезна кількість французьких музикантів, які будуть виконувати французьку музику різних жанрів. Це також буде дуже цікаво, з легким шармом паризьких вулиць», - зазначила В.МАРЕНИЧ.

Церемонія офіційного відкриття фестивалю відбудеться сьогодні увечері в Харківському державному цирку. На відкритті будуть присутні всі гості кінофестивалю. Пройде концерт оркестру Максима ДУНАЄВСЬКОГО «Пора-пора-порадуемся…», у якому пролунають твори з відомих кінофільмів.

На знімку: французькі актори П`єр РІШАР та Мілен ДЕМОНЖО на відкритті фестивалю «Харьковская сирень» 2010 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА