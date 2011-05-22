«І на оновленій землі врага не буде супостата…»

Харків. 22 травня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині пройшли урочисті заходи з нагоди 150-річчя від дня перепоховання Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, в обласному центрі літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій…» відбулося біля пам’ятника Кобзареві в центрі міста на вулиці Сумській.

Зранку до підніжжя пам’ятника квіти поклали посадовці міської ради та обласної держадміністрації, генеральний Консул Російської Федерації в Харкові Всеволод ФІЛІПП, генеральний консул республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ, депутати обласної ради, представники громадських організацій, студенти і школярі.

Промовляючи під час урочистостей, заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА сказав: «Сьогодні Україна святкує 150-ту річниці з дня перепоховання Тараса Шевченка. Це визначна подія для нашої держави, оскільки ця людина, будучи поетом, прозаїком, філософом, все своє дуже складне життя боролася за Батьківщину».

«Тарас Шевченко, - додав він, - залишив велику спадщину, на якій сьогодні виховуються нинішні покоління і будуть виховуватися майбутні покоління українців. Дуже важливо, щоб люди усвідомлювали, що потрібно жити за філософією Шевченка - боротися за свою країну».

У концертній програмі свята взяли участь заслужені артисти України Олена ШИШКІНА та Оксана СТЕЦЕНКО, солісти Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка Михайло ОЛІЙНИК та Сергій ЗАМИЦЬКИЙ, Козацький хор та оркестрова група хору Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди, ансамбль народного танцю «Закаблуки» Харківського училища культури, дитяче тріо бандуристок «Маківки», бандурист студент Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського Михайло ШОКУН.