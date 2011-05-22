Погода у понеділок

Харків. 22 травня. УНІАН. 23 травня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень у західних областях і місцями на решті території України очікується короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, в Криму 20-25°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Києві та області - вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

22 травня температура води в Чорному та Азовському морях 15-20°; в Дніпрі біля Києва 19°.