У п’ятницю синоптики дощів не обіцяють

Харків. 27 травня. УНІАН. У п’ятницю, 27 травня, по Україні опадів не передбачається.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра на всій території мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11°, у південній частині та на Закарпатті - 9-14°; вдень - 21-26°, на заході - до 28°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 12-17°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 6-11°, вдень - 21-26°.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - близько 10°, вдень - 23-25°.

26 травня температура води в Чорному та Азовському морях - 17-21°, в районі Генічеська - 23°; в Дніпрі біля Києва - 20°.