Прокуратура Харківщини порушила понад 20 справ у сфері земельних відносин

Харків. 30 травня. УНІАН. Органи прокуратури Харківської області з початку року порушили 21 кримінальну справу у сфері земельних відносин, 10 з яких спрямовано до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував у програмі обласного державного радіо прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його даними, загалом йдеться про незаконне відчуження близько 250 гектарів землі. Встановлено, що загальна сума збитків по справах, переданих до суду, становить понад 64 млн. грн. З них у ході досудового слідства відшкодовано майже 23 млн. грн. Накладено арешт на суму 347 тис. грн., заявлено позовів на 41,5 тис. грн.



«Ми зацікавлені у тому, щоб досягти кінцевого результату: винних у скоєнні правопорушення необхідно притягнути до відповідальності, а земля має бути повернута законним власникам», - прокоментував ситуацію Ю.ТЮРІН.