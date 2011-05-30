Військовослужбовець вкрав вимірювальні прилади на суму 500 тис. грн.

Харків. 30 травня. УНІАН. Військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу стосовно військовослужбовця, який вкрав вимірювальні прилади на суму майже 500 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це військовий прокурор Центрального регіону Микола ГОЛОМША повідомив журналістам.

За його словами, за матеріалами прокурорської перевірки стосовно молодшого наукового співробітника військової частини Сухопутних військ порушено кримінальну справу за ч.2 ст.410 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, боєприпасів, вибухових та інших бойових речовин).

Встановлено, що впродовж 2010-2011 років капітан вкрав військове майно - метрологічні прилади та комплектуючі до них на загальну суму близько 500 тис. грн. У приладах його цікавили дорогоцінні метали.