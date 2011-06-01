Металіст відсвяткує п'яту бронзу 21 червня на рідному стадіоні

Харків. 1 червня. УНІАН. Церемонія урочистого нагородження футбольного клубу «Металіст» бронзовими медалями сезону 2010-2011 відбудеться 21 червня в 19.00.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», таке рішення керівництво клубу ухвалило виходячи з тренувального графіка команди.

Нагадаємо, ФК «Металіст» встановив у минулому сезоні рекорд української Прем`єр-Ліги п`ятий раз поспіль завоювавши бронзові медалі національної першості.

Свято для харків`ян організують на домашній арені клубу - стадіоні «Металіст». Крім офіційної церемонії нагородження, харківських уболівальників чекають виступи зірок естради і святковий фейєрверк.

Вхід вільний: клуб запрошує всіх друзів розділити радість чергових почесних трофеїв.

На знімку:стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

