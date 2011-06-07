Ярославський ознайомив іноземних журналістів з об’єктами Євро-2012

Харків. 7 червня. УНІАН. Сьогодні Харків відвідала делегація Європейського футбольного союзу на чолі з операційний директор УЄФА Мартіном КАЛЛЕНОМ та директором турніру Євро-2012 в Україні Маркіяном ЛУБКІВСЬКИМ, а також зарубіжні та вітчизняні представники засобів масової інформації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», у ході тригодинної екскурсії гості побували на будівництві 5-зіркового готелю Kharkiv Palace, стадіоні «Металіст», а також на навчально-тренувальній базі в селищі Високий.

Крім того, члени делегації мали можливість оцінити комплекс полів та будівель Дитячої футбольної академії (Волонтерський центр УЄФА в Харкові), а також оглянути Міжнародний аеропорт «Харків» і в якості пасажирів пройти всі необхідні фази контролю для внутрішніх вильотів.

Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ особисто розповів про особливості кожного з об`єктів.

«У нас з`явився чудовий аеропорт, якого до цього часу просто не було в Харкові, стадіон, якого теж не було, готель такої якості, якого також не було у нас, і найголовніше з`явилася та радість у наших вболівальників - вони можуть пишатися і радіти за те, що вони є жителями нашого прекрасного міста», - сказав під час спілкування з представниками ЗМІ О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.