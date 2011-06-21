На Харківщині 1,0% зросли вантажоперевезення

Харків. 21 червня. УНІАН. У Харківській області за січень-травень 2011 р. всіма видами транспорту перевезено (відправлено) майже 15,5 млн. тонн вантажів - на 1,0% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області.

За звітний період вантажообіг склав 9977,3 млн. ткм., об`єм вантажної роботи збільшився на 11,7%, вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 14,3%.

На Південній залізниці за звітний період загальне навантаження збільшилося на 3,3% і становить 11,2 млн. тонн вантажів. Відправлення вантажів збільшилося по таких позиціях номенклатури: руді залізною і марганцевою - на 4,4%, чорних металів - на 38,5%, лому чорних металів - на 8,9%, лісових вантажів - на 19,8%, хімічних і мінеральних добрив - в 3,9 рази, будівельних матеріалів - майже в 1,6 рази. При цьому скоротилося відправлення коксу - на 29,0%, вугілля кам`яного - на 44,4%, зерна і продуктів перемолу - на 35,7%, нафти і нафтопродуктів - на 16,9%, цементу - на 14,4%.

Автомобільним транспортом (з урахуванням обсягів підприємців-фізичних осіб) за січень-травень 2011 р. перевезено 4,3 млн. тонн вантажів - на 4,7% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вантажообіг зменшився на 6,1% - до 1031,4 млн. ткм.