ТП «Слобожанщина» дозволить збільшити експорт високотехнологічної продукції

Харків. 12 липня. УНІАН. Повноцінна робота українсько-російського технопарку «Слобожанщина» дозволить Харківщині збільшити експорт високотехнологічної продукції.

Про це заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, економіка Україна має суттєві порівняльні переваги, але поки характеризується вузькою структурою експорту і його нестабільним зростанням, а також низькою продуктивністю праці.

«Незважаючи на багатство природних ресурсів нашої країни, вигідне географічне розташування і наявність значного людського та наукового потенціалу, в українському експорті переважають товари з низькою доданою вартістю та не використовуються належним чином вже існуючі можливості деяких галузей для виробництва високотехнологічної продукції. Наш пріоритет - розвиток виробництва товарів з великою часткою доданої вартості для подальшого поліпшення структури експорту у бік збільшення в ньому частки високотехнологічних товарів», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Цей процес додав віце-губернатор, вимагає значного вкладення інвестиційних ресурсів в оновлення технологій і виробництва, результатом чого стане збільшення конкурентоспроможності української продукції на світових ринках.

«Поки ж частка високотехнологічного експорту регіону, зокрема, експорту ІT-технологій, в 2010 році становить 4,1%, що істотно нижче аналогічних показників Російської Федерації, Китаю, Малайзії - 10-20%, у розвинених країнах цей показник сягає 20 -30%. Упевнений, що після початку повноцінної роботи українсько-російського технопарку «Слобожанщина», установчі документи якого були недавно підписані в Москві,

Харківщина збільшить експорт високих технологій та високотехнологічної продукції», - зазначив Ю.САПРОНОВ.