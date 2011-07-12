На Харківщині в рамках проекту розвитку місцевих громад реалізовано 47 мікропроектів

Харків. 12 липня. УНІАН. На Харківщині в рамках спільного проекту ЄС та ООН зі сприяння розвитку місцевих громад, перша фаза якого завершилася в червні цього року, реалізовано загалом 47 мікропроектівна загальну суму 6,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, ці дані пролунали під час семінару за участю представників місцевої влади, ЄС та ООН, який пройшов сьогодні в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ.

Як було зазначено, ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, Харківською обласною радою та облдержадміністрацією, а також районними та сільськими радами та адміністраціями.

Даний проект, друга фаза якого розпочалася сьогодні, підтримує невеликі за обсягом громадські ініціативи (мікропроекти) у таких пріоритетних сферах, як охорона здоров`я, навколишнє природне середовище, енергозбереження, водопостачання та місцевий транспорт.

Від початку проекту (2008 р.) в Харківській області було реалізовано 47 мікропроектів: у Великобурлуцькому районі - 9, Нововодолазькому - 6, Ізюмському - 7, Золочівському - 6, Первомайському - 6, у Сахновщинському - 5, у Богодухівському - 4, у Близнюківському - 4.

Вартість проектів, реалізованих в Харківській області, становить 6 млн. 541 тис. грн., з них проект МРГ - 3 млн. 270 тис. грн., внесок громад - 414 тис. грн., кошти обласного бюджету - 463 тис. грн., внесок районних та місцевих бюджетів - 2 млн.393 тис. грн.

В ході першого етапу проекту в 6 селах здійснено, зокрема, освітлення вулиць, в 27 школах та 4 дитсадках замінено вікна та опалення, мешканці 5 сіл мають змогу користуватися відновленими водогонами, 3 фельдшерсько-акушерські пункти відремонтовані та оснащені новим обладнанням, в 1 селищі організовано збір та вивіз побутових відходів, 2 школи отримали шкільні автобуси.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харківській області стартувала друга фаза Проекту Європейського Союзу та Програми ООН зі сприяння розвитку місцевих громад. Тристоронню угоду між Харківською обласною радою, облдержадміністрацією та Програмою розвитку ООН підписали голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ та міжнародний менеджер проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Джейсінг САХ.

Проектом передбачено, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку, плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для сталого розвитку свого села, селища чи міста. Бюджет проекту – 17 млн. євро, він триватиме 4 роки і діятиме в усіх областях України та Автономній республіці Крим.