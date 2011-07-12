75% підприємств високо оцінюють свої експортні можливості - Сапронов

Харків. 12 липня. УНІАН. 75% харківських експортно-орієнтованих підприємств оцінюють свою експортну готовність для виходу на нові ринки збуту як високу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, коментуючи результати опитування, проведеного Головним управлінням економіки.

«Майже 80% опитаних підприємств головними конкурентними перевагами експортної продукції називають більш низькі ціни та високу якість, а близько 20% підприємств відзначають наявність у себе унікальних конкурентоспроможних розробок», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, «підвищити конкурентоспроможність таких експортно орієнтованих підприємств може подолання технологічної відсталості та переорієнтація на виробництво продукції, яка буде відрізнятися технологічної новизною, якістю і надійністю».

Разом з тим Ю.САПРОНОВ зазначив, що 55% досліджених підприємств більшу частину продукції реалізують на експортних ринках.