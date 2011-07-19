В будинках-інтернатах Харківщини низький рівень пожежної безпеки

Харків. 19 липня. УНІАН. На Харківщині в 30 будинках-інтернатах та територіальних центрах соціального обслуговування виявлено 380 порушень правил пожежної безпеки.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області з посиланням на начальника управління з питань наглядово-профілактичної діяльності облуправління МНС Олександра ГАЙДУКОВА.

Перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей були проведені у зв’язку з пожежею в будівлі стаціонарного відділення для постійного проживання Дубровицького районного територіального центру Рівненської області, внаслідок якої загинули 16 людей.

За результатами перевірок, усім керівникам об’єктів вручені приписи держпожнагляду для їх обов’язкового виконання. За виявлені порушення вимог пожежної безпеки 16 керівників було притягнуто до адміністративної відповідальності, заборонено експлуатацію 1 приміщення, 57 дільниць електромережі, експлуатація яких здійснювалась в пожежонебезпечному стані.

За словами начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Олени ЗАХУЦЬКОЇ, в області «посилено контроль за виконавчою дисципліною та протипожежною безпекою в закладах системи соціального захисту населення», проведена низка профілактичних та роз’яснювальних заходів.

Перевірки терцентрів області триватимуть до 22 липня.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю, 10 липня, в селі Біле Дубровицького району Рівненської області в одноповерховому будинку для літніх людей Дубровицького районного територіального центру соціального обслуговування, в якому перебувало 27 осіб (з них двоє осіб - персонал обслуги) спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 16 людей.

Довідка. В системі соціального захисту населення Харківської області функціонує 18 будинків-інтернатів, розрахованих на проживання 3617 підопічних, в тому числі: 5 геріатричних пансіонатів на 1164 місця, 1 спеціальний будинок-інтернат на 162 місця, 9 психоневрологічних інтернатів на 1616 місць, 3 дитячих будинки-інтернати на 675 місць. Станом на 11 липня інтернатних установах проживає 3,2 тис. осіб.

У 12 територіальних центрах соціального обслуговування функціонують 13 стаціонарних відділень для постійного проживання потужністю 303 ліжко-місця. На цей час у стаціонарних відділеннях терцентрів на повному державному утриманні мешкають 272 особи.