З Харкова можна літати до Батумі

Харків. 19 червня. УНІАН. З 18 липня в Міжнародному аеропорту «Харків» відкривається новий авіарейс А9-662/1 сполученням Батумі-Харків-Батумі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі харківського аеропорту, перельоти здійснюватимуться один раз на тиждень грузинською авіакомпанією «Georgian Airways», яка нині здійснює авіарейси за маршрутом Тбілісі - Харків.

Час відльоту з Харкова – 12.30, з Батумі – 10.00 ранку. На маршруті використовуватимуться літаки Bombardier CRJ - 200 (Canadian Regional Jet), призначені для регіональних перельотів. Пасажиромісткість літака - 50 крісел (6 - бізнес класу, 44 - економ класу).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Georgian Airways»» була заснована восени 1993 року, розпочала роботу з виконання чартерних рейсів у Єгипет, Китай та інші країни. З 1999 року має статус флагмана, змінила свою назву з «Аирзена» на «Georgian Airways». Авіапарк компанії складається з бортів радянського та іноземного виробництва: «Hapag-Lloyd», Боїнг 737-500, CRJ - 100. У 2009 році були придбані Боїнг 737-700 і CRJ.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів міста, що реконструюються нині у рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи по футболу 2012 року. Старт масштабному проекту був даний 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.