Каразінський університет та Польська академія спільно вивчатимуть космос

Харків. 19 липня. УНІАН. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Центр космічних досліджень Польської академії наук підписали довгостроковий Договір про співробітництво у вивченні космосу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Підґрунтям для підписання Договору стали успішні супутникові експерименти з телескопом електронів і протонів СТЕП-Ф розробки ХНУ імені В.Н.Каразіна та рентгенівським спектрофотометром SphinX виробництва Польського Центру космічних досліджень, які відбулися на борту російського наукового космічного апаратур «Коронас-Фотон».

Попередні співставлення експериментальних даних засвідчили перспективність майбутніх спільних досліджень динаміки енергійних частинок усередині магнітосфери Землі.

Крім того, Договір передбачає широке наукове співробітництво, спільні теоретичні і експериментальні дослідження, обмін спеціалістами, проведення семінарів, організацію та участь в робочих нарадах та конференціях.