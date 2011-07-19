Харківська облрада ініціює створення фільму до 75-річчя Масельського

Харків. 19 липня. УНІАН. У Харкові планується створення фільму, присвяченого пам`яті Олександра Масельського.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, з ініціативою створення фільму про першого голову Харківської облдержадміністрації за часів Незалежності виступили депутати обласної ради.

Всі питання, пов’язані з цим, були обговорені на засіданніоргкомітету обласного конкурсу ім. Масельского на кращий літературний твір. Цього року щорічний конкурс присвячується ювілейній даті - 7 грудня 2011 р. видатному земляку виповнилося б 75 років.

Члени оргкомітету внесли свої пропозиції щодо складу журі та спеціальної незалежної комісії конкурсу, обговорили інформаційний супровід конкурсу і місце проведення церемонії нагородження переможців 2011.

Крім планів створення фільму, оргкомітет конкурсу схвалив ідею видання ювілейного збірника з розміщенням творів переможців конкурсу попередніх чотирьох років.

Перший заступник голови Харківської обласної радиОлена ОЛЕШКО, яка проводила засідання оргкомітету,запропонувала урочисту церемонію нагородження переможців конкурсу 2011 р. провести в місті Валки Харківської області, де Олександр Масельський працював тривалий період свого життя.

«П`ятий обласний ювілейний конкурс на кращий літературний твір повинен запам`ятатися мешканцям Харківщини, підкреслити вагомість особистості Олександра Степановича Масельського для нашої землі, - сказала О.ОЛЕШКО. - Сподіваюся, - додала вона, - що у ньому братиме участь, як талановита молодь, так і знані літератори нашого краю».