У Харкові вбито двох братів

Харків. 19 липня. УНІАН. У Харкові правоохоронці по гарячих слідах затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні подвійного вбивства.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на командира полку патрульної служби харківського міського управління міліції Михайла СТРІЛЬЦЯ.

За його словами, патруль ППС, прибувши за викликом на місце бійки, в під’їзді одного з будинків на вулиці Танкопія затримали чоловіка зі слідами крові на одязі та з ножем в руках.

Під час обстеження місця події в одній із квартир були виявлені трупи двох чоловіків з чисельними колото-різаними ранами. Як встановили правоохоронці, загиблі чоловіки були рідними братами.

Як пояснив затриманий, в стані алкогольного сп’яніння під час сварки він, змушений захищатися, завдав двом його знайомим ножових поранень. При цьому що стало причиною сварки чоловік пригадати не зміг. Зрозумівши, що накоїв, підозрюваний викликав швидку, однак лікарі не змогли врятувати життя постраждалим – ножові поранення виявилися не сумісні з життям.

Підозрюваний у вбивстві затриманий та знаходиться в ізоляторі. За фактом вбивства порушено кримінальну справу за п.1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Триває слідство.