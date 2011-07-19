У Харкові зносять монумент на честь радянської влади

Харків. 19 липня. УНІАН. У Харкові представники Комуністичної партії України протестують проти демонтажу та перенесення з центральної частини міста монументу на честь проголошення радянської влади в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу близько двохсот переважно похилого віку людей тримають символіку КПУ і транспаранти з написами: «Бюджет – на потреби харків’ян, а не на руйнування пам’ятників», «Вимагаємо припинити очорнення радянської історії», «Добкін і Кернес! Досить руйнувати Харків», «Кернеса – у відставку!».

Перший секретар Харківського обкому КПУ, народний депутат України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА наголосила, що рішення про демонтаж монументу суперечить Закону України «Про охорону культурної спадщини». Вона повідомила, що Київський окружний адміністративний суд не задовольнив дві її скарги щодо заборони демонтажу і перенесення пам’ятника.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА підкреслила, що, незважаючи на це, вона звернулася до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати незаконне рішення щодо «знесення монументу». За її словами, харків’яни проти перенесення пам’ятника, про що вже зібрано близько 8 тис. підписів. А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА висловила переконання, що пам’ятник буде просто зруйнований, а не перенесений. «Ми впевнені, що за знищенням символу першої столиці простежується спроба стерти з народної пам’яті згадку про Харків як першу столицю Української радянської соціалістичної держави. Такими діями керівництво Харкова зайнято антихарківську позицію, а значить, не має морального права керувати нашим містом», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

За її словами, Харківський обком КПУ ініціює збір підписів за відставку Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА. «Ми хочемо вимагати, щоб Геннадій Адольфович пішов у відставку», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА. Вона додала, що найближчим часом з трибуни Верховної ради України «заявить свої претензії» до міської влади.

Також А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА зауважила, що комуністи почали вести «Реєстр чорних справ» Г.КЕРНЕСА, до якого будуть заноситися «найбільш резонансні його рішення і справи, які шкодять городянам».

Незважаючи на мітинг, робітники продовжили за допомогою перфораторів демонтувати монумент на честь проголошення радянської влади в Україні, який розташований на площі Конституції, в центрі Харкова.

Як повідомляв УНІАН, монумент на честь проголошення радянської влади в Україні буде реконструйований і перенесений у віддалений промисловий район міста. «Ми брали на себе низку зобов’язань, у тому числі – капітально відремонтувати пам’ятник Леніну, що ми й виконали. Тому пам’ятник буде просто перенесено у спеціально підготовлене місце в районі ХТЗ – туди, де приводили до ладу Олександрівський сквер і впорядковували територію», - повідомляв журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

На місці монументу на честь проголошення радянської влади в Україні буде встановлено пам’ятник «Україна, яка летить» авторства харківських скульпторів Олександра РІДНОГО та Ганни ІВАНОВОЇ. Макет пам’ятника «Україна, яка летить» являє собою кулю, на який зображено Ніке (в давньогрецькій міфології богиня перемоги в боях та змаганнях). Новий пам’ятник виготовлять з бронзи, його майбутня висота близько 12 метрів.

Довідка УНІАН. Площа Конституції розташована в центральній частині Харкова і є однією з найстаріших у місці. Основні споруди, які формують її забудову, є пам’ятки архітектури та історії. В ході оновлення історичного центру Харкова планується також знесення пам’ятнику Незалежності Україна на площі Рози Люксембург, встановленого до десятиріччя проголошення незалежності України. Цей пам’ятник (автор Олександр РІДНИЙ) визнано невдалим.

На знімках: монумент на честь проголошення радянської влади в Україні в історичному центрі Харкова, демонтаж якого розпочато за рішенням місцевої влади.

Фото Kharkiv EURO