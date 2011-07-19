Завтра на сході 35-38°

Харків. 19 липня. УНІАН. Завтра у західних областях України місцями очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих пунктах град, шквали 17-22 м/с, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні температура вночі очікується 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 28-33°, у південній та східній частинах місцями 35-38°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°.

У Київській області у середу опади не передбачаються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 24°.