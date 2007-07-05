Ярославський може інвестувати в реконструкцію Харківського аеропорту 200 млн. дол. – мер Харкова

Харків. 5 липня. УНІАН. Український бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ може інвестувати в реконструкцію Харківського аеропорту близько 200 млн. дол.

Про це повідомив на прес-конференції Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, як триває процес пошуків інвестора після прийняття міською радою рішення про передачу в концесію цього об’єкту комунальної власності.

«Саме він (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ – УНІАН) виступає тим інвестором, котрий гарантує будівництво протягом 4 років у Харкові сучасного аеровокзалу, ремонту злітно-посадкової смуги та будівництва необхідної інфраструктури для того, щоб у місті з’явився сучасний аеропорт», - сказав М.ДОБКІН.

Він відзначив при цьому, що місто «на 90%» повернуло в комунальну власність все те, «що з аеропорту було винесено», вже триває процес відведення землі, і коли фахівцями О.ЯРОСЛАВСЬКОГО буде представлений варіант проекту реконструкції аеропорту, і його затвердять, то міськрада незабаром може дати дозвіл розпочати процес реконструкції.

«Будівництво нового терміналу, подовження на 240 метрів злітно-посадкової смуги та закупівля додаткового навігаційного обладнання, - сказав М.ДОБКІН, - це близько 200 мільйонів доларів».

На прохання журналістів назвати російську компанію, яка погодиться взяти у концесію аеропорт за умови його продажу, або «розкрити плани ДЕРИПАСКИ» (російського промисловця – УНІАН), котрий, за повідомленнями преси, виявляє інтерес, М.ДОБКІН відповів: «Поки що мовиться про концесію», і «давайте поки що говорити про прізвище «ЯРОСЛАВСЬКИЙ».

М.ДОБКІН оптимістично оцінює перспективи розвитку аеропорту і вважає, що у майбутньому він може претендувати на присвоєння категорії «Б», що дозволить приймати сучасні авіалайнери і здійснювати перелети на відстань 4,5 тис. км.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня М.ДОБКІН оголосив про можливість продажу Харківського аеропорту одній з російських компаній. «Поки найреальнішу пропозицію ми отримали від російської компанії, яка готова інвестувати в Харківський аеропорт близько 200 млн. дол. Це велика компанія, яка веде достатньо успішно такий бізнес і в інших країнах», - повідомив М.ДОБКІН. Як один з варіантів спільної роботи розглядається концесія аеропорту. Російська ж компанія однією з умов подальшої діяльності висуває вимогу продажу аеропорту, зазначив мер.