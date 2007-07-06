Депутат Картавих звернувся до правоохоронців з приводу звинувачення його в причетності до замаху на секретаря міськради Кернеса

Харків. 6 липня. УНІАН. Депутат Харківської міськради В’ячеслав КАРТАВИХ (фракція Партії регіонів) звернувся до правоохоронних органів у зв’язку зі звинуваченнями його в причетності до замаху на життя секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, котрий озвучив це на сесії міськради 4 липня.

Коментуючи звинувачення на свою адресу, В.КАРТАВИХ сказав кореспонденту УНІАН, що «тут йдеться про справу честі, і я не збираюся просто так залишити це».

«Я не кілер, а тому звернувся до прокуратури області, СБУ та міліції, аби вони провели перевірку на предмет моєї причетності до замаху на життя КЕРНЕСА, і нехай він відповість за свої слова», - зазначив В.КРАТАВИХ.

За роки роботи в правоохоронних органах, сказав В.КАРТАВИХ, він «розкрив близько 500 убивств, у тому числі десятків зо три - за участю кілерів, тому знає, як вони працюють, і якби була мета вбити – вони б це зробили в одну мить». «А нам розказують, - зазначив депутат, - про напади то з-під кущів, то з-під ялинки, то з даху, і тому це викликає сміх. Або ж це просто піар».

В.КАРТАВИХ повідомив, що доповів про цю ситуацію в партійну організацію, членом якої є і Г.КЕРНЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на сесії міськради 4 липня, Г.КЕРНЕС сказав: «Чому у нього (депутата В.КАТРАВИХ – УНІАН) особиста неприязнь до мене? Я хочу сказати, що В’ячеслав Іванович один із тих, хто потрапив до кола людей, які підозрюються у зв’язку з останнім замахом на секретаря Харківської міськради біля приміщення мерії».

Раніше, коментуючи подію, яка сталася 13 червня ц.р., Г.КЕРНЕС заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що нічний вибух, який пролунав поблизу Харківської міськради, коли він виходив з приміщення, було здійснено з метою замаху на його життя.