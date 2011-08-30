Влада домовилася з хлібопеками та продавцями про стабілізацію цін на хліб

Харків. 30 серпня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація, виробники хліба та супермаркети продовольчого профілю підписали меморандум про забезпечення в області стабільної цінової ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, підписання документа відбулося в рамках робочого візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА в Харківську область.

Меморандум підписали керівники 9 хлебопекарень, 10 мереж супермаркетів та виробникборошна.

Згідно з підписаним документом, Харківська облдержадміністрація зобов`язується здійснювати контроль за цінами на хліб та хлібобулочні вироби, сприяти формуванню державного інтервенційного фонду і регіональних запасів продовольчого зерна, сприяти закупівлі в Аграрному фонді України та Держкомрезерві України борошна для хлебопекарень в обсягах, необхідних для збереження стабільної цінової ситуації, запобігати проявам антиконкурентних дій з боку органів влади.

У свою чергу, виробники хліба беруть на себе зобов`язання щодо безперебійного забезпеченню жителів області борошном та хлібобулочними виробами і недопущенню необгрунтованого підвищення цін на ці продукти. Окрім цього, вони зобов`язуються заздалегідь закупити необхідну для виробництва кількість зерна, а також інформувати органи державної влади і населення про зміну цін з обгрунтуванням потреби в цьому не пізніше, ніж за 2 тижні до введення в дію нових цін.

Мережі супермаркетів, згідно з Меморандумом, зобов`язуються не перевищувати граничні розміри торгових надбавок до оптової ціни виробника.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи підписання документа, відзначив, що ціна на соціальні сорти хліба в регіоні не підвищуватиметься. Він підкреслив, що в більшості районів області вже завершена робота з формування регіональних запасів продовольчого зерна, тому «вже є реальне, могутнє економічне обгрунтування, щоб меморандум виконувався дослівно».