Ярославський завершує будівництво 2-ї черги бази «Металіст»

Харків. 31 серпня. УНІАН. Будівництво 2-ї черги навчально-тренувальної бази футбольного клубу «Металіст» у селищі Високе під Харковом підходить до завершення.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

За даними прес-служби, найближчим часом робітники почнуть демонтаж паркану, що відокремлює дві частини бази. Таким чином, вже наприкінці вересня перша й друга черги бази стануть єдиним комплексом.

Крім того, у котеджах тривають зовнішні та внутрішні роботи. Будівельники утеплюють фасади, а також готують їх до нанесення декоративного шару. При цьому у VIP-блоці вже повністю утеплені два котеджі. В адміністративному комплексі до утеплення лише приступають, але там на цей час уже встановлено всі вікна.

Днями було розпочато бетонування так званого «вимощення» або спеціального асфальтового покриття, завдання якого захищати фундамент будинків від попадання вологи. Після того як цей етап буде завершено, будівельники розпочнуть монтаж декоративного каменю на фасаді.

Всередині котеджів триває укладання плитки в санвузлах. Паралельно прокладаються комунікації. Завірені гіпсокартонні роботи, та повним ходом триває шпаклювання. У деяких секціях вже розпочали клеїти фриз і готувати стіни під наклейку шпалер. У другому блоці будівельники вже підготували підлогу для укладання лінолеумних покриттів.

Також тривають роботи з благоустрою прилеглої території. Зокрема, навколо котеджів вже завершено укладання першого шару асфальту. Йде укладання тротуарної плитки. Крім того, найближчим часом буде завезено і покладено чорнозем на майданчиках, запланованих під об`єкти ландшафтного дизайну (газон та ін.)

Як уже повідомлялося, здача другої черги навчально-тренувальної бази «Металіст» в експлуатацію запланована на осінь цього року.

Довідка УНІАН. Навчально-тренувальна база «Металіст» у селищі Високе - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012 групи DCH (президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ). Будівництво 1-ї черги бази «Металіста» було завершено в 2009 р. Команда отримала сучасний житловий корпус, номери для футболістів, VIP-зону з апартаментами класу «люкс», медико-реабілітаційний центр з басейном 17х8 м, зону допінг-контролю, прес-центр тощо. Крім того, в рамках роботи над першою чергою була проведена модернізація футбольних полів.

Будівництво 2-ї черги ропочалося навесні 2011 р. За проектом, друга черга буде представлена ​​в форматі готельного комплексу, що повністю відповідає вимогами УЄФА до готелів найвищої категорії (5 зірок). Комплекс буде включати в себе 33 готельних номерів. Загальна місткість двох черг становить 88 номерів (враховуючи номери корпусу молодіжної команди).

Сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (перша та друга черги) становить 19 млн. дол.

На знімку: виконавчий директор УЄФА Девід Тейлор інспектує тренувальну базу ФК «Металіст» у Високому (архівне фото).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

