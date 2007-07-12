Митниця за півроку перерахувала до держбюджету понад 560 млн. грн.

Харків. 12 липня. УНІАН. За шість місяців цього року до державного бюджету Харківською митницею було перераховано 560,2 млн. грн., що станрвить 101,5% від доведених Державною митною службою обсягів надходжень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, такі дані були оприлюднені на підсумковій нараді Харківській митниці.

Також на нараді зазначалося, що протягом півріччя Харківською митницею було складено 187 протоколів про порушення митних правил (ПМП). Вартісні показники по протоколах про ПМП збільшились на 4,5 млн. грн. проти 2,7 млн. грн. у першому півріччі 2006 року. Також протягом звітного періоду було порушено 1 кримінальну справу на суму понад 413 тис. грн.

Безпосередньо на державному кордоні, у зоні діяльності міжнародного авіаційного пункту пропуску “Харків-Аеропорт”, співробітниками Харківської митниці складено 30 протоколів про порушення митних правил. Найчастіше предметами правопорушення при проходженні митного контролю у МАПП “Харків-Аеропорт” у першому півріччі ставали ювелірні вироби (недекларування громадянами золотих та срібних прикрас).

На нараді зазначалося також, що відбувається зростання усіх показників роботи пункту пропуску. Так за 6 місяців 2007 року через митний кордон з використанням усіх митних процедур оформлено загалом 1 595 літаків та 66,2 тис. тонн вантажів, а також прослідувало 9,8 тисяч громадян.