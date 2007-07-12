Міліція затримала одного з нападників, які вночі пограбували в’єтнамця

Харків. 12 липня. УНІАН. Працівники Київського райвідділу міліції сьогодні затримали одного з нападників, які вночі на «Барабашовці» пограбували в’єтнамця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, сьогодні вночі до чергової частини Київського райвідділу звернувся 42-річний громадянин В’єтнаму із заявою про те, що на ТЦ «Барабашово» невідомі, загрожуючи фізичним насильством, заволоділи його грошима.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів по «гарячих слідах» був затриманий 29-річний мешканець Пісочина. Речові докази вилучено. За зібраними матеріалами порушена кримінальна справа за ст. 186 КК України (грабіж), повідомили у прес-службі.