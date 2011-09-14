На будівництві 2-ї черги бази «Металіст» наводять «останні штрихи»

Друга черга навчально-тренувальної бази «Металіст» в селищі Високе запланована до здачі в експлуатацію на найближчий місяць.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Сьогодні будівельники вже завершують фасадні та оздоблювальні роботи у всіх блоках об`єкта.

Зокрема, у першому блоці практично повністю виконані роботи по фасаду. Внутрішні приміщення обклеюють шпалерами і фризами. У санвузлах проходить укладання керамічної плитки. Крім того, робітники приступили до монтажу перил. У другому блоці також почали працювати над облаштуванням сходів. Повним ходом триває обробка -обклеюють і фарбують стелі і стіни. Укладання плитки в санвузлах тут практично завершене.

VIP-котеджі готові на 80%. Всередині блоків будівельники залили нівелір-масу і найближчим часом розпочнуть монтаж паркетного покриття. Вже обклеїли шпалерами стелі, все готово для обклеювання шпалерами стін.

В адміністративному корпусі другої черги навчально-тренувальної бази «Металіст» триває облицювання стін і стель 1-го поверху та підвального приміщення. Тут змонтовані практично всі інженерні мережі, розпочато роботи з облаштування насосної станції. Встановлені кондиціонери, що дозволяє робітникам приступити до завершення робіт з налаштування систем контролю вологості повітря.

Контрольно-пропускний пункт на в`їзді на територію комплексу готовий по будівельно-монтажній частині. Тривають роботи з утеплення та облицювання мокрим фасадом. На прилеглій території ведеться укладання газону вздовж тротуарів.

У прес-службі зазначають, що найбільша за площею зелена зона 2-ї черги навчально-тренувальної бази «Металіст» вже повністю засипана необхідними сумішами грунтів, тобто залишається лише укласти газон. Монтаж тротуарної плитки по всій території комплексу завершено на 95%.

Довідка УНІАН. Навчально-тренувальна база «Металіст» у селищі Високе - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012 групи DCH (президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ). Будівництво 1-ї черги бази «Металіста» було завершено в 2009 р. Команда отримала сучасний житловий корпус, номери для футболістів, VIP-зону з апартаментами класу «люкс», медико-реабілітаційний центр з басейном 17х8 м, зону допінг-контролю, прес-центр тощо. Крім того, в рамках роботи над першою чергою була проведена модернізація футбольних полів.

Будівництво 2-ї черги ропочалося навесні 2011 р. За проектом, друга черга буде представлена ​​в форматі готельного комплексу, що повністю відповідає вимогами УЄФА до готелів найвищої категорії (5 зірок). Комплекс буде включати в себе 33 готельних номерів. Загальна місткість двох черг становить 88 номерів (враховуючи номери корпусу молодіжної команди).

Сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (перша та друга черги) становить 19 млн. дол.

На знімках: друга черга навчально-тренувальної бази «Металіст».

Фото прес-служби DCH