Металіст завдав поразки Аустрії
23:57, 15 вересня 2011Харьків
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Перший матч групового турніру УЄФА
Харків. 15 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у першому матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА завдав поразки віденській Аустрії.
Гра щойно завершилася у Відні.
Рахунок зустрічі 2:1 на користь харків`ян.
Голи забили Юн (8) - Папа (56), Хав`єр (79, пенальті).
Склад Металіста: Горяїнов - Вільягра (Обрадович 38, Березовчук 90), Торсіглєрі, Папа, Романчук, Едмар, Хав`єр, Соса, Торрес, Тайсон, Крістальдо (Шелаєв 85).
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