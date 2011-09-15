Металіст завдав поразки Аустрії

Перший матч групового турніру УЄФА

Харків. 15 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у першому матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА завдав поразки віденській Аустрії. Гра щойно завершилася у Відні. Рахунок зустрічі 2:1 на користь харків`ян. Голи забили Юн (8) - Папа (56), Хав`єр (79, пенальті). Склад Металіста: Горяїнов - Вільягра (Обрадович 38, Березовчук 90), Торсіглєрі, Папа, Романчук, Едмар, Хав`єр, Соса, Торрес, Тайсон, Крістальдо (Шелаєв 85).

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