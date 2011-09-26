Офіційний курс валют на 26 вересня
00:02, 26 вересня 2011Харьків
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Харків. 26 вересня. УНІАН. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 797.3600 (на 23 вересня – 797.3700)
100 USD США – 797.3600 (на 23 вересня – 797.3700)
100 EUR – 1070.8545 (на 23 вересня – 1072.3032)
100 EUR – 1070.8545 (на 23 вересня – 1072.3032)
10 RUR – 2.4833 (на 23 вересня – 2.4988).
10 RUR – 2.4833 (на 23 вересня – 2.4988).
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