Офіційний курс валют на 26 вересня

Харків. 26 вересня. УНІАН. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 797.3600 (на 23 вересня – 797.3700) 100 EUR – 1070.8545 (на 23 вересня – 1072.3032) 10 RUR – 2.4833 (на 23 вересня – 2.4988).

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