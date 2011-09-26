Романа Ландика відправлено з Харківського СІЗО до Луганська

00:05, 26 вересня 2011
Харьків
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Роман ЛАНДИК деп ЛУГАНСЬКХарків. 26 вересня. УНІАН. Колишнього депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДИКА відправлено з Харківського слідчого ізолятора до Луганська.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Управління Депуртаменту пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК, у пятницю, 23 вересня, близько 20.00 конвойна бригадо МВС етапувала Р.ЛАНДИКА з Харківського СІЗО на Південний вокзал міста Харкова, звідкіля він був відправлений до Луганська.

За словами Ю.ЧУМАКА, до Харківському СІЗО Р.ЛАНДИК був доправлений 21 вересня з Бєлгорода (Росія) і близько трьох днів пебував у «звичайній чотиримісній камері».

При цьому прес-секретар спростуав публікації в деяких ЗМІ про те, що в Харківському СІЗО Р.ЛАНДИК буцімто перебував під посиленим наглядом через побоювання, що може покінчити життя самогубством. «Це не відповідає дійсності», - сказав Ю.ЧУМАК.

Як повідомлялося, 23 вересня міністр МВС Анатолій МОГИЛЬОВ прогнозував, що Р.ЛАНДИКА переведуть з Харківського СІЗО до Луганська через 10-15 днів. За його словами, кримінальну справу проти Р. ЛАНДИКА закінчать через місяць-два і передадуть до суду.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДИКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДИК побив Марію КОРШУНОВУ.
7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДИКА згідно з ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДИКА. Він був затриманий у Краснодарі (РФ).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня 2011 року про видачу Україні Р.ЛАНДИКА для притягнення до кримінальної відповідальності.

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