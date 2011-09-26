Харків. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові горів завод підйомно-транспортного обладнання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася близько 2-ї години ночі.

Вогнем був охоплений дах механічного цехуТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного обладнання». На момент прибуття працівників МНС вогонь поширився на площу близько 4000 кв. метрів. На місці події працювало 13 відділень МНС на автоцистернах та 8 одиниць спецтехніки.

Загорання було ліквідоване близько 6-ї ранку. «Жертв і постраждалих немає – завод вночіне працював», - зазначили у прес-службі.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.