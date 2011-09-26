Президент УЄФА Платіні відкрив VIP-термінал Міжнародного аеропорту «Харків»

Харків. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні в ході робочого візиту до України президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ відвідав Міжнародний аеропорт «Харків», який реконструююється до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після прильоту М.ПЛАТІНІ оглянув тимчасовий термінал аеропорту, після чого взяв участь в урочистій церемонії відкриття VIP-терминалу.

Під музику гімну Об`єднаної Європи президент УЄФА перерізав символічну «червону стрічку». Після цього М.ПЛАТІНІ відвідав новий пасажирський термінал - вперше після того, як об`єкт був введений в експлуатацію у серпні 2010 року.

Коментуючи подію, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, група DCH якого проводить реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків», сказав: «Завдяки Євро-2012 в Україні будуються нові стадіони, аеропорти, дороги, які потім ще довго служитимуть людям. І те, що пан ПЛАТІНІ особисто відкрив однин з харківських «євро-об`єктів» - наочний матеріальний вираз внеску, який УЄФА робить у розвитку наший країни».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив журналістам, що із завтрашнього дня VIP-термінал харківського аеропорту розпочинає роботу в повному обсязі.

Зокрема тут буде прийнято офіційну делегацію США, яка 27 вересня прибуває до Харкова.

У будівлі VIP-терминалу відбулася святкова вечеря, на якій гостям, як і обіцяв свого часу О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, подавали «горілочку та огірочки». Дух попередньої епохи, коли розпочинав діяти харківський аеропорт, допомогли відтворити виставка ретро-автомобілів середини ХХ століття перед терміналом та військовий духовий оркестр.

До складу офіційної делегації УЄФА входять генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, виконавчий директор UEFA Events S.A. Девід ТЕЙЛОР, комісар УЄФА Євро-2012 Жак ЛАМБЕР та операційний директор UEFA Events S.A. Мартін КАЛЛЕН.

Довідка УНІАН. VIP-терминал Міжнародного аеропорту «Харків» був споруджений 1954 р. До 28 серпня 2010 р. термінал був єдиною призначеною для обслуговування пасажирів будівлею Міжнародного аеропорту «Харків». Тут розташований і VIP-зал аеропорту.

Після реставрації пропускна спроможність «старого» терміналу збільшилася до 250 пас/год. Відновлена первинна зовнішність історичної будівлі - зокрема, початковий білий колір фасаду будівлі. Реставратори відтворили розписи на стінах і стелі, відновили дерев`яну обшивку та світильники, а також розвісили картини в стилі соцреалізму. Дах оновленого терміналу покрили бронзою, шпиль на башті відновили і забезпечили спеціальним підсвічуванням. Реставрацію об`єкту VIP-терминалу Міжнародного аеропорту «Харків» повністю профінансував Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, сума інвестицій становить 8 млн. дол. Під час проведення Євро-2012 відреставрований термінал використовуватиметься для прийому команд-учасниць, а також представників цільових груп УЄФА.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції аеровокзальної частини аеропорту «Харків» включає будівництво нового і тимчасового терміналів, реставрацію існуючого терміналу та аеродромного комплексу, впорядкування прилеглої території. Реконструкція здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить 97,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги), - 125,8 млн. дол.