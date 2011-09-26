Завтра Платіні зустрінеться з Януковичем

Харків. 26 вересня. УНІАН. У вівторок у Києві Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив М.ПЛАТІНІ у понеділок на брифінгу в Харкові після огляду стадіону «Металіст», який готується до Євро-2012.

«Завтра я відвідаю Олімпійський стадіон у Києві. Потім у нас буде нарада з українською владою і національною асоціацією, потім я пообідаю з Президентом України, щоб поговорити про деталі», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Як повідомляв УНІАН, увечері в понеділок, 26 вересня, Харків відвідала делегація УЄФА на чолі з її Президентом Мішелем ПЛАТІНІ. Одразу після прибуття М.ПЛАТІНІ взяв участь в урочистій церемонії відкриття VIP-терміналу Міжнародного аеропорту «Харків». Під музику гімну Об`єднаної Європи М.ПЛАТІНІ перерізав символічну «червону стрічку». Після цього Президент УЄФА відвідав новий пасажирський термінал, споруджений до Євро-2012.