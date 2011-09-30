Збірна Голландії сподівається зіграти на Євро-2012 у Харкові

Харків. 30 вересня. УНІАН. Національна збірна Голландії сподівається зіграти в матчах фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це заявив другий секретар Посольства Королівства Нідерланди в Україні Рохір ван ТОРЕН під час зустрічі з першим заступником Харківського міського голови Олександром КРИВЦОВИМ.

У ході бесіди, на якій сторони обговорили питання підготовки міста як до самого Чемпіонату, так і до прийому команд та вболівальників, голландський дипломат відзначив високий рівень підготовки Харкова до Євро-2012.

«Ми вражені рівнем підготовки та якістю робіт», - сазав Рохір ван ТОРЕН. «Голландська команда, - додав він, - вже пройшла кваліфікацію на Євро-2012 і сподівається зіграти в Харкові».

Представник посольства зазначив, що в місто, де проходить гра за участю голландської команди, зазвичай приїжджає безліч фанатів. «На сьогодні, - сказав він, - зарезервовано 6 тисяч квитків для голландських уболівальників, але кількість фанів, які приїдуть підтримати команду Нідерландів, буде набагато більшою». При цьому дипломат додав, що «у місті, де грає наша команда, ми розбиваємо традиційний голландський кемпінг. І нам приємно, що в Харкові голландським уболівальникам створюють усі необхідні умови».

Рохір ван ТОРЕН підкреслив, що «в харків`ян досить високий рівень володіння англійською мовою, що важливо для гостей Євро-2012 в Україні».

Він також уточнив, що об`єкти інфраструктури чемпіонату підготовлені на високому рівні.

«Хотілося б відзначити термінал Міжнародного аеропорту «Харків», а також стадіон«Металіст». Упевнений, що такий стадіон цілком міг би прикрасити будь-яке місто Нідерландів», - сказав Рохір ван ТОРЕН.

О.КРИВЦОВ, у свою чергу, повідомив, що більшість питань підготовки Харкова до Євро-2012 перебувають «на стадії завершення».

«Відкритим поки що залишається питання доріг та інфраструктури. На сьогодні ми очікуємо фінансову допомогу з Києва, з державного бюджету, щоб закінчити те, що розпочато», - сказав О.КРИВЦОВ.

Також він вповідомив, що до Харкова вже приїжджали делегації країн, команди яких, як передбачається, будуть тут грати, і запевнив представника Посольства Королівства Нідерландів, що проблем із розміщенням команд не буде.

Як відомо, у Харкові влітку 2012 року відбудуться ігри групового етапу фінальної стадії Чемпіонату Європи з футболу.

На знімках: реконструйований до Євро-2012 стадіон«Металіст» у Харкові; (внизу) в новому пасажирському терміналі Міжнародного аеропорту «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА